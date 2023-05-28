Противник, попри втрати, продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку.
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Де російські війська наступають
Як і в попередні тижні, російські окупаційні сили зосереджені на кількох напрямках на Сході України. На решті напрямків ворог перейшов до оборони.
Карта бойових дій довкола Масютівки
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку
Карта боїв довкола Авдіївки
Карта боїв в Авдіївці
Яка ситуація на інших напрямках фронту
- На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Росіяни вели обстріли з артилерії.
- На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни на цьому напрямку завдають авіаударів та ведуть обстріли з артилерії.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На полігони Білорусі прибувають визначені підрозділи збройних сил Росії для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
Як Сили оборони відпрацьовують по окупантах
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.
Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено 3 ворожих БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.