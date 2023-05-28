Противник, попри втрати, продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Дивіться також Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

Де російські війська наступають

Як і в попередні тижні, російські окупаційні сили зосереджені на кількох напрямках на Сході України. На решті напрямків ворог перейшов до оборони.

На Куп'янському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Масютівки, але не мав успіху. Окупанти завдали авіадару в районі Кислівки Харківської області. Також росіяни обстріляли Харківську область з артилерії та мінометів.

Карта бойових дій довкола Масютівки

На Бахмутському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів на цьому напрямку.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, але успіху не мав. Противник завдав авіаційного удару по Авдіївці, а також вів вогонь з артилерії.

Карта боїв довкола Авдіївки

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 14 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог обстріляв Георгіївку та Побєду Донецької області.

Карта боїв в Авдіївці

Яка ситуація на інших напрямках фронту

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Росіяни вели обстріли з артилерії.

протягом доби противник наступальних дій не проводив. Росіяни вели обстріли з артилерії. На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка.

ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни на цьому напрямку завдають авіаударів та ведуть обстріли з артилерії.

противник продовжує вести оборонні дії. Росіяни на цьому напрямку завдають авіаударів та ведуть обстріли з артилерії. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На полігони Білорусі прибувають визначені підрозділи збройних сил Росії для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.

оперативна обстановка без суттєвих змін. На полігони Білорусі прибувають визначені підрозділи збройних сил Росії для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник обстріляв прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Як Сили оборони відпрацьовують по окупантах

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено 3 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.