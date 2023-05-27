З "сюрпризом" для окупантів могли прилетіти ракети Storm Shadow, які нещодавно передали Україні. За ними зараз полює російська авіація. Про це 24 Каналу розповів Віктор Дудукалов – заступник голови Бердянської районної ради.
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"Палає гарно"
У суботу, 27 травня, до Бердянська не раз навідалась "бавовна". Російські ЗМІ повідомили про те, що могло бути влучання по скупченню комплексів С-300.
Те, що відбувається останніми днями, це одна з найрезультативніших акцій наших славетних воїнів щодо "бавовни" саме в Бердянську. Окупанти звикли до того, що місто є тиловим, туди HIMARS не дістають і все в них там добре. Але у 20-х числах травня і по сьогодні там відбувається таке, що втрати живої сили можна рахувати сотнями,
– зазначив Віктор Дудукалов.
Щодо скупчень С-300, то їх переважно ховають не в одній точці. Однак внаслідок ударів кілька цих ракет і справді було розбито.
"Дуже гарно палає боєкомплект і паливно-мастильні матеріали, які вони ховали на територіях захоплених заводів в місті та селах Бердянського району. Контрнаступ, про який кажуть, що він почався з дистанційної роботи по позиціях окупантів, то він почався і в Бердянську зокрема", – підкреслив Дудукалов.
Завдяки цьому і мешканці, які залишились у місті, і ті, хто виїхали, відчувають, що Бердянськ – це Україна.
Віктор Дудукалов про "бавовну" в Бердянську: дивіться відео
Російська авіація активізувалась
З високою ймовірністю, окупантам стало так спекотно у Бердянську через ракети Storm Shadow. Зокрема, ці ракети – це те, за чим зараз полює російська авіація.
Сьогодні прилетіло по базах відпочинку в селі Новопетрівка і місцевий сказав, що спочатку літали літаки, які намагались збити ракету, а потім прилетіла сама ракета. Тобто її не збили. І це, найімовірніше, була Storm Shadow. Це дуже гарно і дуже результативно,
– заявив заступник голови Бердянської райради.
Активність ворожої авіації й справді значно збільшилась. До того ж росіяни цим залякують місцевих, мовляв, усе досі "під контролем". Цивільні справді скаржаться на постійну присутність літаків у повітрі, які літають просто над будинками.
Вибухи у Бердянську: що відомо
- Увечері 25 травня бердянці повідомили про потужні вибухи в місті. Внаслідок влучань виник величезний стовп диму, який було видно з усіх куточків міста. У райраді Бердянська підтвердили роботу ЗСУ, додавши, що окупанти "не дорахувались" С-300.
- Вдень 27 травня прилетіло у скупчення сил окупантів в Новопетрівці. Звук вибуху було чутно аж у самому Бердянську. Що більше, наші воїни влучили у полігон, де росіяни проводили свої навчання та зберігали військову техніку. Зокрема, ППО "Панцир" та "Оса" й танки Т-72.
- Дещо згодом пролунав ще один вибух. Місцеві телеграм-канали повідомили про удар в районі заводу "Азовкабель". Звісно ж, окупаційна влада усе спростовує, заявивши про "голосні звуки" під час так званого "навчання".