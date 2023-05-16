В Україні інформацію не прокоментували

При цьому інформацію про використання ракет Storm Shadow проти окупантів підтвердили три західні чиновники, які знайомі із цим питанням. Двоє з них з США, а один – з іншої країни Заходу.

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У CNN не назвали імен цих офіційних осіб, однак додали, що представник Міноборони України відмовився від коментарів щодо використання крилатих ракет, які дали нашій державі новий потенціал для ударів великої дальності.

Однак раніше речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував саму передачу ракет Україні. 12 травня він прямо не відповів, чи захисники України отримали уже Storm Shadow, а зазначив: "ми очікуємо, що про це хтось заявить, що вона вже є".

Юрій Ігнат підкреслив, що можна буде сказати про надходження в Україну ракет Storm Shadow, коли командувач Повітряних Сил Микола Олещук залишить свій підпис на ракеті "з потужним посланням окупантам". Станом на вечір 16 травня такого допису ще не було.

Ми будемо стежити за телеграм-каналом Миколи Олещука та чекати, що з'явиться фото з промовистим підписом окупантам і тоді точно будемо знати, що ракета в нас. А поки будемо зберігати інтригу,

– заявив у п'ятницю Юрій Ігнат.