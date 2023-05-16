В Украине информацию не прокомментировали

При этом информацию об использовании ракет Storm Shadow против оккупантов подтвердили три западных чиновника, которые знакомы с этим вопросом. Двое из них из США, а один – из другой страны Запада.

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В CNN не назвали имена этих официальных лиц, однако добавили, что представитель Минобороны Украины отказался от комментариев об использовании крылатых ракет, которые дали нашему государству новый потенциал для ударов большой дальности.

Однако ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал саму передачу ракет Украине. 12 мая он прямо не ответил, получили ли защитники Украины уже Storm Shadow, а отметил: "мы ожидаем, что об этом кто-то заявит, что она уже есть".

Юрий Игнат подчеркнул, что можно будет сказать о поступлении в Украину ракет Storm Shadow, когда командующий Воздушными Силами Николай Олещук оставит свою подпись на ракете "с мощным посланием оккупантам". По состоянию на вечер 16 мая такого сообщения еще не было.

Мы будем следить за телеграм-каналом Николая Олещука и ждать, что появится фото с красноречивой подписью оккупантам, и тогда точно будем знать, что ракета у нас. А пока будем сохранять интригу,

– заявил в пятницу Юрий Игнат.