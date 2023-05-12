Передачу ракет Storm Shadow со стороны Британии в эфире телемарафона прокомментировал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Игнат сказал, что вопрос передачи ракет находился в информационном пространстве около полугода.

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Игнат пока не подтвердил, что Storm Shadow в Украине

Комментируя, прибыли ли ракеты Storm Shadow в Украину, он сказал: "мы ожидаем, что об этом кто-то заявит, что она уже есть". В настоящее время правительство Британии только подтверждало решение передать ракеты.

Учитывая это, Игнат заявил, что можно будет сказать, что Storm Shadow уже в Украине, когда командующий Воздушными Силами Николай Олещук оставит свою подпись на ракете "с мощным посланием оккупантам, как это было недавно сделано с ракетой HARM".

Недавно Олещук подписал оккупантам американскую противорадиолокационную ракету HARM и опубликовал фотографию в своем телеграмме.

Мы будем следить за телеграмм-каналом Николая Олещука и ждать, что появится фото с красноречивой подписью оккупантам, и тогда точно будем знать, что ракета у нас. А пока будем сохранять интригу,

– заявил Юрий Игнат.

Игнат отреагировал на угрозы россиян

Спикер Воздушных Сил ВСУ отреагировал на угрозы Кремля, если Украина применит Storm Shadow. Он отметил, что запугивание – это основное оружие оккупантов.

В то же время Игнат сказал, что не может комментировать, будет ли атаковать Украину с помощью Storm Shadow Крымский мост или другие цели.

Это решение высшего военного руководства, на каких направлениях и какие объекты будут подпадать под возможный потенциальный удар ракет,

– сказал он.

При этом представитель Воздушных Сил отметил, что дальнобойное оружие – это "длинная рука", которой не хватает Силам обороны Украины. Речь как о наземных ракетах, в частности, ATACAMS, которые хочет получать Украина, так и крылатых ракетах воздушного базирования.

Игнат подчеркнул, что, кроме преимущества в воздухе, Украине очень нужно оружие, чтобы доставать логистические центры врага, пути поставки оружия, БК, горюче-смазочных материалов, без чего невозможно вести боевые действия.

"Также другие лакомые объекты, которые действительно мы хотели бы поразить на оккупированных территориях, которые действительно помогут Силам обороны в наступательных действиях", – заявил спикер.

Представитель Воздушных Сил добавил, что если передача Украине дальнобойных ракет наземного и воздушного базирования состоится – это огромный шаг к нашей победе.