Передачу ракет Storm Shadow з боку Британії в ефірі телемарафону прокоментував речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал. Ігнат сказав, що питання передачі ракет перебувало в інформаційному просторі близько пів року.

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Ігнат поки не підтвердив, що Storm Shadow в Україні

Коментуючи те, чи прибули ракети Storm Shadow в Україну, він сказав: "ми очікуємо, що про це хтось заявить, що вона вже є". Наразі уряд Британії тільки підтверджував рішення передати ракети.

З огляду на це, Ігнат заявив, що можна буде сказати, що Storm Shadow вже в Україні, коли командувач Повітряних Сил Микола Олещук залишить свій підпис на ракеті "з потужним посланням окупантам, як це було нещодавно зроблено з ракетою HARM".

Нещодавно Олещук підписав окупантам американську протирадіолокаційну ракету HARM та опублікував світлину у своєму телеграмі.

Ми будемо стежити за телеграм-каналом Миколи Олещука та чекати, що з'явиться фото з промовистим підписом окупантам і тоді точно будемо знати, що ракета в нас. А поки будемо зберігати інтригу,

– заявив Юрій Ігнат.

Ігнат відреагував на погрози росіян

Речник Повітряних Сил ЗСУ відреагував на погрози Кремля, якщо Україна застосує Storm Shadow. Він зазначив, що залякування – це основна зброя окупантів.

Водночас Ігнат сказав, що не може коментувати те, чи атакуватиме Україна з допомогою Storm Shadow Кримський міст чи інші цілі.

Це рішення вищого військового керівництва, на яких напрямках і які об'єкти будуть підпадати під можливий потенційний удар ракет,

– сказав він.

При цьому представник Повітряних Сил зазначив, що далекобійна зброя – це "довга рука", якої бракує Силам оборони України. Мовиться як про наземні ракети, зокрема, ATACAMS, які хоче отримувати Україна, так і крилаті ракети повітряного базування.

Ігнат наголосив, що, крім переваги в повітрі, Україні дуже потрібна зброя, щоб діставати логістичні центри ворога, шляхи постачання зброї, БК, паливо-мастильних матеріалів, без чого неможливо вести бойові дії.

"Також інші ласі об'єкти, які дійсно ми б хотіли вразити на окупованих територіях, які дійсно допоможуть Силам оборони в наступальних діях", – заявив речник.

Представник Повітряних Сил додав, що якщо передача Україні далекобійних ракет наземного та повітряного базування відбудеться – "це величезний крок до нашої перемоги".