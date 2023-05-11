Про це заяв міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у парламенті. Трансляцію засідання опублікована на сайті парламенту, повідомляє 24 Канал.
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Усі Challenger 2 вже в Україні
Парламентарі запитали у міністра, чи всі танки, обіцяні країною, отримали українські захисники. Воллес підтвердив, що вся техніка надійшла в Україну. Окрім того, отримали також запчастини до них та іншу бронетехніку.
Я знаю, що всі ці танки надійшли в Україну, також багато запчастин, багато бронетехніки... На них провели навчання та навчання, як тут, так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх,
– заявив британський міністр.
Перші танки прибули в Україну ще у березні
- У січні уряд Великої Британії оголосив про надання Україні танків Challenger 2. Після цього українські військові декілька тижнів проходили навчання на британській техніці.
- Перші танки прибули в Україну у березні. Міністр оборони Олексій Резніков 28 березня у мережі опублікував кадри з Challenger 2 в Україні. Ба більше, він навіть сам проїхався на танку.
- У квітня уряд Британії також повідомив, що відправив в Україну тисячі комплектів снарядів для Challenger 2, включно з бронебійними снарядами зі збідненим ураном. ЗСУ вже використовують танки Challenger 2 та боєприпаси зі збідненим ураном. Разом з тим, Міноборони Великої Британії заявило, що не відстежує місця, де це відбувається.