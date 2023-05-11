Про це заяв міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у парламенті. Трансляцію засідання опублікована на сайті парламенту, повідомляє 24 Канал.

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Усі Challenger 2 вже в Україні

Парламентарі запитали у міністра, чи всі танки, обіцяні країною, отримали українські захисники. Воллес підтвердив, що вся техніка надійшла в Україну. Окрім того, отримали також запчастини до них та іншу бронетехніку.

Я знаю, що всі ці танки надійшли в Україну, також багато запчастин, багато бронетехніки... На них провели навчання та навчання, як тут, так і потім в Україні, і я знаю, що українські війська використовують їх,

– заявив британський міністр.

Довідка. Challenger 2 – основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства, України та Оману. Він оснащений 120-міліметровою танковою гарматою, а також ланцюговим кулеметом калібру 7,62. Екіпаж "Челленджера 2" складається з чотирьох осіб.

Перші танки прибули в Україну ще у березні