Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте. Трансляция заседания опубликована на сайте парламента, сообщает 24 Канал.

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Все Challenger 2 уже в Украине

Парламентарии спросили у министра, получили ли все танки, обещанные страной, украинские защитники. Уоллес подтвердил, что вся техника поступила в Украину. Кроме того, получили запчасти к ним и другую бронетехнику.

Я знаю, что все эти танки поступили в Украину, также много запчастей, много бронетехники... На них провели обучение и обучение, как здесь, так и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их,

– заявил британский министр.

Справка. Challenger 2 – основной боевой танк третьего поколения сухопутных войск Великобритании, находящийся на вооружении армий Соединенного Королевства, Украины и Омана. Он оснащен 120-миллиметровой танковой пушкой, а также цепным пулеметом калибра 7,62. Экипаж "Челленджера 2" состоит из четырех человек.

Первые танки прибыли в Украину еще в марте