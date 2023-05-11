Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте. Трансляция заседания опубликована на сайте парламента, сообщает 24 Канал.
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Все Challenger 2 уже в Украине
Парламентарии спросили у министра, получили ли все танки, обещанные страной, украинские защитники. Уоллес подтвердил, что вся техника поступила в Украину. Кроме того, получили запчасти к ним и другую бронетехнику.
Я знаю, что все эти танки поступили в Украину, также много запчастей, много бронетехники... На них провели обучение и обучение, как здесь, так и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их,
– заявил британский министр.
Первые танки прибыли в Украину еще в марте
- В январе правительство Великобритании объявило о предоставлении Украине танков Challenger 2. После этого украинские военные несколько недель проходили обучение на британской технике.
- Первые танки прибыли в Украину в марте. Министр обороны Алексей Резников 28 марта в сети опубликовал кадры с Challenger 2 в Украине. Более того, он даже сам проехался на танке.
- В апреле правительство Британии также сообщило, что отправило в Украину тысячи комплектов снарядов для Challenger 2, включая с бронебойными снарядами с обедненным ураном. ВСУ уже используют танки Challenger 2 и боеприпасы с обедненным ураном. Вместе с тем, Минобороны Великобритании заявило, что не отслеживает места, где это происходит.