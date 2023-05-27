За свідченнями місцевих телеграм-каналів, влучання відбулося в районі заводу "Азовкабель". Після цього у небо піднявся стовп диму.

Зверніть увагу У Бердянськ прийшла "бавовна": димить над полігоном та базами окупантів

Ймовірно, "бавовна" завітала до скупчення окупантів

Близько 15:14 у Бердянську пролунав вибух. Ймовірно, було влучання по території заводу "Азовкабель", який окупанти використовують у власних потребах.

"Бавовна" в Бердянську: дивіться відео

Цікаво, що гауляйтери сьогодні заявляли, що у місті можуть бути звуки вибухів, але це буцімто пов'язано з навчанням та "бойовим злагодженням". Вибух на "Азовкабелі" і ймовірне влучання по окупантах, мабуть, частина навчань.



Гауляйтери ніби у воду гляділи, але є нюанс / Скриншот

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що у Бердянську є влучання точно по окупантах та опублікував кадри з міста.

Вибухи в Бердянську: дивіться відео

У Бердянській МВА підтвердили влучання і зазначили, що наші воїни вдарили по позиціях росіян, унаслідок чого багато окупантів отримали квитки на концерт Кобзона.

Попередня "бавовна" у Бердянську

27 травня у Новопетрівці пролунали потужні вибухи, які почули навіть у Бердянську. На фото чітко видно стовп сірого диму, який підіймається в небо. Над місцем пожежі одразу почала кружляти ворожа авіація.

Місцеві партизани заявили, що прилетіло в полігон окупантів. Проте заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов заявив, що "бавовна" трапилась на базах відпочинку, де перебував особовий склад ворога.

Згодом розвідувально-аналітична платформа "Військовий віщун" повідомила, що наші захисники уразили ворожі позиції на території полігону за містом. Там окупанти проводили навчання та зберігали свою техніку.