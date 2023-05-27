По свидетельству местных телеграм-каналов, попадание произошло в районе завода "Азовкабель". После этого в небо поднялся столб дыма.

Обратите внимание В Бердянск пришел "хлопок": дымит над полигоном и базами оккупантов

Вероятно, "хлопок" посетил скопление оккупантов

Около 15:14 в Бердянске раздался взрыв. Вероятно, было попадание по территории завода "Азовкабель", который оккупанты используют в собственных нуждах.

"Хлопок" в Бердянске: смотрите видео

Интересно, что гауляйтеры сегодня заявляли, что в городе могут быть слышны звуки взрывов, но это связано с обучением и "боевым слаживанием". Взрыв на "Азовкабеле" и вероятное попадание по оккупантам, пожалуй, часть учений.



Гауляйтеры словно в воду смотрели, но есть нюанс / Скриншот

Активист Сергей Стерненко сообщил, что в Бердянске есть точное попадание по оккупантам и опубликовал кадры из города.

Взрывы в Бердянске: смотрите видео

В Бердянской ГВА подтвердили попадание и отметили, что наши воины ударили по позициям россиян, в результате чего многие оккупанты получили билеты на концерт Кобзона.

Предыдущий "хлопок" в Бердянске

27 мая в Новопетровке прогремели мощные взрывы, которые услышали даже в Бердянске. На фото отчетливо виден столб серого дыма, поднимающийся в небо. Над местом пожара сразу начала кружиться вражеская авиация.

Местные партизаны заявили, что прилетело по полигону оккупантов. Однако заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов заявил, что "хлопок" произошел на базах отдыха, где находился личный состав врага.

Впоследствии разведывательно-аналитическая платформа "Военный оракул" сообщила, что наши защитники поразили вражеские позиции на территории полигона за городом. Там оккупанты проводили обучение и хранили свою технику.