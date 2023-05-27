Місцеві пабліки тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що у Новопетрівці під Бердянськом "щось прилетіло" в об'єкт поблизу порту.

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Що відомо про "бавовну" в Бердянську

27 травня Новопетрівці пролунали потужні вибухи, які почули навіть у Бердянську. На фото чітко видно стовп сірого диму, який підіймається в небо. Над місцем пожежі одразу почала кружляти ворожа авіація.

Місцеві партизани заявили, що прилетіло в полігон окупантів. Проте заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов заявив, що "бавовна" трапилась на базах відпочинку, де перебував особовий склад ворога.

Був черговий неймовірний приліт по базах відпочинку "Хімік", "Весна" в селі Новопетрівка Бердянського району, що знаходиться на узбережжі Азовського моря,

– розповів Дудукалов.

За його словами, там був розміщений особовий склад окупантів. Він вважає, що за останні такі кілька "акцій" ліквідованих окупантів можна рахувати там "вже не десятками, а сотнями".