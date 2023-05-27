С "сюрпризом" для оккупантов могли прилететь ракеты Storm Shadow, недавно переданные Украине. За ними сейчас охотится российская авиация. Об этом 24 Каналу рассказал Виктор Дудукалов – заместитель председателя Бердянского районного совета.

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"Пылает хорошо"

В субботу, 27 мая, в Бердянск не раз посетил "хлопок". Российские СМИ сообщили о том, что могло быть попадание по скоплению комплексов С-300.

Происходящее в последние дни это одна из самых результативных акций наших славных воинов относительно "хлопка" именно в Бердянске. Оккупанты привыкли к тому, что город тыл, туда HIMARS не достают и все у них там хорошо. Но в 20-х числах мая и по сей день там происходит такое, что потери живой силы можно считать сотнями,

– отметил Виктор Дудукалов.

Что касается скоплений С-300, то их преимущественно хоронят не в одной точке. Однако в результате ударов несколько этих ракет действительно были разбиты.

"Очень хорошо пылает боекомплект и горюче-смазочные материалы, которые они прятали на территориях захваченных заводов в городе и селах Бердянского района. Контрнаступление, о котором говорят, что оно началось с дистанционной работы по позициям оккупантов, то оно началось и в Бердянске в частности", – подчеркнул Дудукалов.

Благодаря этому и жители, которые остались в городе, и уехавшие, чувствуют, что Бердянск – это Украина.

Виктор Дудукалов о "хлопке" в Бердянске: смотрите видео

Российская авиация активизировалась

С высокой вероятностью, оккупантам стало так жарко в Бердянске из-за ракет Storm Shadow. В частности, эти ракеты – это то, за чем сейчас охотится российская авиация.

Сегодня прилетело по базам отдыха в селе Новопетровка и местный сказал, что сначала летали самолеты, пытавшиеся сбить ракету, а затем прилетела сама ракета. То есть, ее не сбили. И это, вероятнее всего, была Storm Shadow. Это очень хорошо и очень результативно,

– заявил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Активность вражеской авиации действительно значительно увеличилась. К тому же россияне этим запугивают местных, мол, все еще "под контролем". Гражданские действительно жалуются на постоянное присутствие самолетов в воздухе, летающих прямо над домами.

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