Что происходит на фронте по состоянию на 27 мая рассказали в Генштабе ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал.

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Российские террористы продолжают тактику ракетного террора

За прошедшие сутки россияне нанесли 20 ракетных ударов. В частности, по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей выпустили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 / Х-555 (уничтожено нашими защитниками).

По Днепру агрессор нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал 7 ракет с С-300 / С-400. Второй раз ударил по медучреждению, используя "Искандер".

Также две российских зенитных управляемых ракеты попали по Авдеевке. Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, применил "Шахеды" по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по Авдеевке и поселку Нью-Йорк.

В пятницу, 26 мая, оккупанты совершили около 89 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой,
– отметили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на разных направлениях фронта

Что происходит на фронте: смотрите карту

Россияне все чаще не выполняют приказы командиров и прибегают к дезертирству

В оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Так, 25 мая около 20 бывших заключенных, недавно прошедших "ускоренную подготовку" и прибывших для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении. Кстати, даже сейчас, 27 мая, место их пребывания не установлено, поиски продолжаются.

Украинские воины мощно бьют врага

  • За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
  • Также было уничтожено 5 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и 2 типа "Zala".
  • Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели врага.