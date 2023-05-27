Что происходит на фронте по состоянию на 27 мая рассказали в Генштабе ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал.

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Российские террористы продолжают тактику ракетного террора

За прошедшие сутки россияне нанесли 20 ракетных ударов. В частности, по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей выпустили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 / Х-555 (уничтожено нашими защитниками).

По Днепру агрессор нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал 7 ракет с С-300 / С-400. Второй раз ударил по медучреждению, используя "Искандер".

Также две российских зенитных управляемых ракеты попали по Авдеевке. Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, применил "Шахеды" по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по Авдеевке и поселку Нью-Йорк.

В пятницу, 26 мая, оккупанты совершили около 89 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Какая ситуация на разных направлениях фронта

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта,

– отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском – враг нанес авиационных ударов по районам Стрелечьи и Землянок Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Павловка, Волфино, Басовка, Запсилье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском – оккупанты не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Нанесли авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Вел без успеха наступательные действия в районе Масютовки.

Что происходит на фронте: смотрите карту

На Лиманском направлении в течение суток агрессор вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же нанес авиационный удар.

На Бахмутском направлении оккупационные войска вели наступательные действия в направлении Предтечиного, впрочем, безуспешно. Также враг нанес авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Первомайского, успеха не имел. Россияне нанесли авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиаудары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки. Также обстрелял Парасковьевку, Угледар и Пречистовку. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Россияне нанесли авиаудары вблизи Степного Запорожской области и Змиевки Херсонской области. Кроме того, обстреляли населенные пункты Времивка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львов, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

Россияне все чаще не выполняют приказы командиров и прибегают к дезертирству

В оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Так, 25 мая около 20 бывших заключенных, недавно прошедших "ускоренную подготовку" и прибывших для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении. Кстати, даже сейчас, 27 мая, место их пребывания не установлено, поиски продолжаются.

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