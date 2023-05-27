Карта боевых действий на 27 мая / Коллаж 24 Канала (фото иллюстративные)
Продолжаются 458 сутки мощной борьбы украинского народа против российского агрессора. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток наступать. Украинские воины отбивают атаки оккупантов и уменьшают количество российских убийц на нашей земле.
Российские террористы продолжают тактику ракетного террора
За прошедшие сутки россияне нанесли 20 ракетных ударов. В частности, по населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей выпустили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 / Х-555 (уничтожено нашими защитниками).
По Днепру агрессор нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал 7 ракет с С-300 / С-400. Второй раз ударил по медучреждению, используя "Искандер".
Также две российских зенитных управляемых ракеты попали по Авдеевке. Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, применил "Шахеды" по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по Авдеевке и поселку Нью-Йорк.
В пятницу, 26 мая, оккупанты совершили около 89 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, – отметили в Генштабе ВСУ.
Россияне все чаще не выполняют приказы командиров и прибегают к дезертирству
В оккупационных войсках все чаще отмечаются случаи невыполнения приказов командиров и дезертирства. Так, 25 мая около 20 бывших заключенных, недавно прошедших "ускоренную подготовку" и прибывших для усиления подразделения, расположенного в районе населенного пункта Сватово, угнали автомобиль КамАЗ и выбыли в неизвестном направлении. Кстати, даже сейчас, 27 мая, место их пребывания не установлено, поиски продолжаются.
Украинские воины мощно бьют врага
За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Также было уничтожено 5 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и 2 типа "Zala".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели врага.