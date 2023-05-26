24 Канал розповідає усе, що відомо про черговий теракт росіян. Які наслідки ракетного удару та що відомо про постраждалих – читайте далі.
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Сирени завили вже після вибухів
Близько 10:30 у Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Після цього у місті оголосили повітряну тривогу. Кореспонденти 24 Каналу повідомили, що, ймовірно у Дніпрі стався приліт, адже після вибухів над містом піднявся дим.
Вже згодом глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти поцілили по медичному закладу.
Російські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється,
– зазначив Лисак.
Додамо, що об 11:16 з'явився допис від моніторингового каналу Monitor. У ньому висловили припущення, що росіяни могли завдати удару по Дніпру крилатою ракетою. Ймовірно, це міг бути Іскандер-К.
Наслідки ракетного удару
Станом на 11:53 стало відомо, що внаслідок влучання по поліклініці загинула одна людина, ще 15 – отримали поранення різної складності. Серед поранених є двоє хлопчиків, 3 та 6 років. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.
О 12:13 повідомили про ще одного пораненого. Загальна кількість постраждалих зросла до 16 осіб. З них 11 людей госпіталізували, двоє – у важкому стані.
О 12:32 омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що внаслідок підступного удару по медичному закладу четверо людей вважаються зниклими безвісти.
Станом на 13:18 кількість поранених у Дніпрі зросла до 23 людей. Лисак повідомив, що загиблий – 69-річний чоловік, який проходив повз місце удару.
Окупанти вгатили по медзакладу у Дніпрі / Фото ОВА
У мережі вже поширили перші відео з місця події. На кадрах видно, що будівля поліклініки майже повністю зруйнована, на місці влучання зайнялась пожежа, поранених людей виводять на вулицю.
Наслідки удару по Дніпру: дивіться відео (18+)
В ОВА повідомили, що вогонь охопив дві будівлі, пожежа поширилась на площу 500 квадратних метрів. Зараз рятувальники приборкують пожежі. Станом на 13:00 пожежу локалізували, рятувальники продовжують працювати на місці.
Ракета пошкодила будівлю поліклініки: дивіться відео
За даними Офісу генпрокурора України, ракета влучила у будівлю медзакладу та ветклініки. Також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки.
Рятувальники ліквідовують пожежу: відео
Реакція Зеленського
Президент Володимир Зеленський миттєво відреагував на черговий теракт росіян.
Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні,
– написав Зеленський.
Він висловив співчуття рідним загиблого. Глава держави також опублікував відео з місця прильоту.
Росія вночі атакувала Україну: що відомо
- У ніч 26 травня окупанти вкотре атакували Україну. Противник обстрілював Схід, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти Сил оборони України.
- Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон. Силами та засобами Повітряних Сил було знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 23 "Шахеди" та 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" й "Мерлін-ВР".
- У Повітряних Силах зазначили, що зафіксовано влучання ударних БпЛА та кількох ЗРК С-300/С-400 у Харківській та Дніпропетровській областях.
- У Дніпрі внаслідок масованої атаки вночі спалахнула пожежа у приватному будинку, яку встигли ліквідувати. Також пошкоджень зазнали два будинки й автівка. Займання зафіксували на двох приватних підприємствах.
- Цієї ночі російські терористичні війська вже 13 раз за травень атакували столицю України. Завдяки точній та професійній роботі військових ворожі цілі були знищені.