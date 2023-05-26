24 Канал розповідає усе, що відомо про черговий теракт росіян. Які наслідки ракетного удару та що відомо про постраждалих – читайте далі.

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Сирени завили вже після вибухів

Близько 10:30 у Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Після цього у місті оголосили повітряну тривогу. Кореспонденти 24 Каналу повідомили, що, ймовірно у Дніпрі стався приліт, адже після вибухів над містом піднявся дим.

Вже згодом глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти поцілили по медичному закладу.

Російські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється,

– зазначив Лисак.

Додамо, що об 11:16 з'явився допис від моніторингового каналу Monitor. У ньому висловили припущення, що росіяни могли завдати удару по Дніпру крилатою ракетою. Ймовірно, це міг бути Іскандер-К.

Наслідки ракетного удару

Станом на 11:53 стало відомо, що внаслідок влучання по поліклініці загинула одна людина, ще 15 – отримали поранення різної складності. Серед поранених є двоє хлопчиків, 3 та 6 років. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.

О 12:13 повідомили про ще одного пораненого. Загальна кількість постраждалих зросла до 16 осіб. З них 11 людей госпіталізували, двоє – у важкому стані.

О 12:32 омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що внаслідок підступного удару по медичному закладу четверо людей вважаються зниклими безвісти.

Станом на 13:18 кількість поранених у Дніпрі зросла до 23 людей. Лисак повідомив, що загиблий – 69-річний чоловік, який проходив повз місце удару.

Окупанти вгатили по медзакладу у Дніпрі / Фото ОВА

У мережі вже поширили перші відео з місця події. На кадрах видно, що будівля поліклініки майже повністю зруйнована, на місці влучання зайнялась пожежа, поранених людей виводять на вулицю.

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В ОВА повідомили, що вогонь охопив дві будівлі, пожежа поширилась на площу 500 квадратних метрів. Зараз рятувальники приборкують пожежі. Станом на 13:00 пожежу локалізували, рятувальники продовжують працювати на місці.

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За даними Офісу генпрокурора України, ракета влучила у будівлю медзакладу та ветклініки. Також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки.

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Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський миттєво відреагував на черговий теракт росіян.

Маємо перемогти цих нелюдів безповоротно та якомога швидше. Тому що наш час – це наші люди. А наші люди – це найдорожче, що є в Україні,

– написав Зеленський.

Він висловив співчуття рідним загиблого. Глава держави також опублікував відео з місця прильоту.

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