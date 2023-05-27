Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк. За його словами, загарбники шукатимуть цапів-відбувайлів.
Цікаво Зайшли на 42 квадратні кілометри, – російські добровольці про успіхи й роль українців в операції
Росіяни почали панікувати після подій на Бєлгородщині
За словами Черняка, сказати, що "звільнення" Бєлгородщини викликало паніку і шок в окупантів – це нічого не сказати.
І ми бачили своїми засобами, і це є в відкритому доступі, ці колони автобусів, які вивозили, які намагалися евакуювати знову ж якихось представників російської влади. Протягом останнього року, я не пам'ятаю, тричі чи навіть чотири рази вже було замінено вищий склад російських окупаційних військ. Вони ставлять воєначальників,
– зауважив представник ГУР.
Він додав, що воєначальники, безумовно, не справляються, тоді їх замінюють. Окупанти сподіваються, що наступний буде кращим, а результату немає.
"Вони будуть шукати зараз, ну це російська традиція, шукати якихось стрілочників і їх карати. Голови полетять, так. Чи буде результат – невідомо. Розумієте, вони сподівалися, що вони – справді наймогутніша, найсильніша армія світу і в них все під контролем. Насправді розікрали, брехали, нічого не робили. Тому мають абсолютно очікувані проблеми", – пояснив Черняк.
Наразі триває підготовка, щоб зняти якісь певні частини, які воюють на території України, і перекинути їх для підсилення російського кордону.
"Це для них несподіванка. Ми маємо розуміти, що ворог теж планує, ворог теж рахує. Сподіватися, що вони знімуть десь, де мають успіх – ми так не вважаємо", – підсумував представник ГУР.
Варто прочитати Чи можуть у Білорусі відбутися події, як на Бєлгородщині: оцінка ГУР
Операція в Бєлгородській області: коротко
- Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" 22 травня оголосили про звільнення територій країни-терористки від режиму кремлівського диктатора Владіміра Путіна.
- В Бєлгородській області запровадили так звану "контртерористичну операцію". Проте вона тривала всього 2 дні – до 23 травня. Тамтешній губернатор Вячєслав Гладков взагалі почав розповідати, що усіх диверсантів буцімто вдалося знищити, тому "контртерористичну операцію" нібито вирішили зупинити.
- Добровольчі формування спростували інформацію, що у них були великі втрати внаслідок цього рейду. За інформацією РДК, загинули 2 людини, а ще 10 – зазнали поранень.
- Також бійці продемонстрували трофеї з Бєлгородської області. Зокрема, їм вдалося захопити БТР-82.