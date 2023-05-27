Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

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Росія контролює Білорусь

Черняк зауважив, що зараз Білорусь – абсолютно підконтрольна Росії, підконтрольна спецслужбам і наводнена російською агентурою.

Наскільки там можливе повстання? Білорусь поки що не бере активної участі у війні. У Білорусі немає сотень тисяч загиблих, тому як тільки вони з'являться, я думаю, що якісь певні процеси розпочнуться й у Білорусі,

– зауважив представник ГУР.

Раніше прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія втрутиться, якщо у Білорусі почнеться народне збройне повстання з метою повалення режиму самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.

Зокрема, до нього готуються в Польщі. Генерал і колишній заступник міністра оборони Вальдемар Скшипчак заявив, що дуже важливо, аби країна "не проспала цей момент". На його думку, білоруський народ охоче підтримає повстання, яке можуть розпочати озброєні білоруси, котрі сьогодні воюють в Україні проти російських окупантів.

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