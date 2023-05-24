Варто зауважити, що речник ГУР МО Андрій Юсов також спростовував кремлівські звинувачення України в операції РДК та легіону "Свобода Росії". За його словами, росіяни проводять цю операцію, аби створити "смугу безпеки" для захисту цивільних українців.

Цікаво БТР та полонений: бійці РДК і легіону "Свобода Росії" похизувалися трофеями з Бєлгородщини

Російські добровольці розповіли, чи брали українці участь в операції

Командир РДК Денис з позивним "Вайт Рекс" розповів, що до кордону добровольців координували українські військові, а за межами нашої держави росіяни просили друзів допомогти в плануванні. Адже вони можуть лише так підтримати цю місію

Українські військові нас надихали, бажали нам удачі, ми зайшли на територію РФ, було приблизно 42 квадратні кілометри, ми їх контролювали,

– додав боєць.

За його словами, на Бєлгородщині провели військову операцію.

"Там достатньо фото і відео від нас, ви можете все там побачити. БТР – це наш успіх номер один", – додав "Вайт Рекс".

Доброволець зауважив, що не може коментувати, скільки саме бійців брали участь в операції.