Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. Он добавил, что оккупанты любой ценой пытаются удержать Крым, поэтому им безразлично на крымчан и ситуацию с водой на полуострове.

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По мнению политтехнолога, кремлевский диктатор Владимир Путин может пожертвовать крымчанами, но не Крымом. Он создал ситуацию, что как только украинцы вернут себе Крым – Путина не будет.

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Путина снесет

Глава Кремля построил систему на так называемом "крымском консенсусе". Он оправдывал ухудшение уровня жизни и множество проблем в России тем, что это все "последствия возвращения Крыма".

Путин так часто говорил, что Крым "священная российская земля" и вот он таков "Вова крымский". Однако как только Россия потеряет полуостров, то Путина снесет,

– сказал Гельман.

Сейчас военный преступник Путин действительно мало чем руководит в России. Однако потеряв Крым, он фактически потеряет власть.

Российскому диктатору абсолютно безразличны люди, для него более важна территория. Поэтому Путин готов, чтобы люди в Крыму пили плохую воду и попрошайничали, но территорию полуострова он не готов отдать.

В Крыму его (Путина – 24 Канал) смерть. Поэтому он будет максимально держаться за полуостров,

– отметил политтехнолог.

Россияне понимали, что взорвав Каховскую ГЭС, Крым останется без воды. Однако для России люди – не аргумент. Они целенаправленно отправляют их насмерть.

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