Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. Он добавил, что оккупанты любой ценой пытаются удержать Крым, поэтому им безразлично на крымчан и ситуацию с водой на полуострове.
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По мнению политтехнолога, кремлевский диктатор Владимир Путин может пожертвовать крымчанами, но не Крымом. Он создал ситуацию, что как только украинцы вернут себе Крым – Путина не будет.
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Путина снесет
Глава Кремля построил систему на так называемом "крымском консенсусе". Он оправдывал ухудшение уровня жизни и множество проблем в России тем, что это все "последствия возвращения Крыма".
Путин так часто говорил, что Крым "священная российская земля" и вот он таков "Вова крымский". Однако как только Россия потеряет полуостров, то Путина снесет,
– сказал Гельман.
Сейчас военный преступник Путин действительно мало чем руководит в России. Однако потеряв Крым, он фактически потеряет власть.
Российскому диктатору абсолютно безразличны люди, для него более важна территория. Поэтому Путин готов, чтобы люди в Крыму пили плохую воду и попрошайничали, но территорию полуострова он не готов отдать.
В Крыму его (Путина – 24 Канал) смерть. Поэтому он будет максимально держаться за полуостров,
– отметил политтехнолог.
Россияне понимали, что взорвав Каховскую ГЭС, Крым останется без воды. Однако для России люди – не аргумент. Они целенаправленно отправляют их насмерть.
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- Начальник прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что подрыв Каховской ГЭС будет прежде всего иметь последствия для крымчан, которые скоро ощутят острый дефицит воды.
- В то же время оккупационные власти Крыма игнорируют ситуацию и делают якобы никаких проблем на полуострове не возникнет. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, успокаивает жителей, будто есть достаточный запас питьевой воды.
- Отметим, партизаны из "Атеша" обнародовали перечень из 33 оккупантов, участвовавших в заминировании и подрыве Каховской ГЭС. Приказ о террористическом акте отдал полковник Шандура Эдуард Юрьевич, командир 205-й отдельной мотострелковой бригады.