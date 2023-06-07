Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Марат Гельман. Він додав, що окупанти за будь-яку ціну намагаються втримати Крим, тому їм байдуже на кримчан і ситуацію з водою на півострові.

Важливо "Район затоплений не водою, а фекаліями": яка ситуація у Херсоні після підриву Каховської ГЕС

На думку політтехнолога, кремлівський диктатор Владімір Путін може пожертвувати кримчанами, але не Кримом. Він створив ситуацію, що як тільки українці повернуть собі Крим – Путіна не буде.

Чому Владімір Путін до останнього боротиметься за Крим: дивіться відео

Путіна знесе

Очільник Кремля побудував систему на так званому "кримському консенсусі". Він виправдовував погіршення рівня життя й велику кількість проблем у Росії тим, що це все "наслідки повернення Криму".

Путін так часто говорив, що Крим "священна російська земля" й от він такий "Вова кримський". Проте як тільки Росія втратить півострів, то Путіна знесе,

– сказав Гельман.

Зараз воєнний злочинець Путін насправді мало чим керує в Росії. Однак втративши Крим, він фактично втратить владу.

Російському диктатору абсолютно байдуже на людей, для нього важливіша територія. Тому Путін готовий, щоб люди у Криму пили погану воду й жебракували, але територію півострова він не готовий віддати.

У Криму його (Путіна – 24 Канал) смерть. Тому він буде максимально триматись за півострів,

– зазначив політтехнолог.

Росіянами розуміли, що підірвавши Каховську ГЕС, Крим залишиться без води. Проте для Росії люди – не аргумент. Вони цілеспрямовано відправляють їх на смерть.

Підрив Каховської дамби росіянами: яка ситуація у Криму