Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Марат Гельман. Він додав, що окупанти за будь-яку ціну намагаються втримати Крим, тому їм байдуже на кримчан і ситуацію з водою на півострові.
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На думку політтехнолога, кремлівський диктатор Владімір Путін може пожертвувати кримчанами, але не Кримом. Він створив ситуацію, що як тільки українці повернуть собі Крим – Путіна не буде.
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Путіна знесе
Очільник Кремля побудував систему на так званому "кримському консенсусі". Він виправдовував погіршення рівня життя й велику кількість проблем у Росії тим, що це все "наслідки повернення Криму".
Путін так часто говорив, що Крим "священна російська земля" й от він такий "Вова кримський". Проте як тільки Росія втратить півострів, то Путіна знесе,
– сказав Гельман.
Зараз воєнний злочинець Путін насправді мало чим керує в Росії. Однак втративши Крим, він фактично втратить владу.
Російському диктатору абсолютно байдуже на людей, для нього важливіша територія. Тому Путін готовий, щоб люди у Криму пили погану воду й жебракували, але територію півострова він не готовий віддати.
У Криму його (Путіна – 24 Канал) смерть. Тому він буде максимально триматись за півострів,
– зазначив політтехнолог.
Росіянами розуміли, що підірвавши Каховську ГЕС, Крим залишиться без води. Проте для Росії люди – не аргумент. Вони цілеспрямовано відправляють їх на смерть.
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- Начальниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що підрив Каховської ГЕС насамперед матиме наслідки для кримчан, які скоро відчують гострий дефіцит води.
- Водночас окупаційна влада Криму ігнорує ситуацію й вдає нібито жодних проблем на півострові не виникне. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, заспокоює мешканців, буцімто є достатній запас питної води.
- Зазначимо, партизани з "Атеш" оприлюднили перелік з 33 окупантів, що брали участь у замінуванні та підриві Каховської ГЕС. Наказ про терористичний акт віддав полковник Шандура Едуард Юрійович, командир 205-ї окремої мотострілецької бригади.