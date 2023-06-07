Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, повідомила, що Чорноморський флот починає перекидати центри матеріально-технічного забезпечення в Росію. З окупованого Криму війська окупантів відправляються зокрема і до Краснодарського краю.
Читайте також Чи готовий Путін втратити Крим після підриву ГЕС: припустили задум диктатора
Чому російський флот тікає з Криму
У ISW пояснили, що у Росії є дві причини перебазовувати Чорноморський флот на континент. І перша з них – постійні проблеми з логістикою, які переслідують окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, російські військові вже відчули і нестачу боєприпасів.
Відтак окремі кораблі ще курсують Чорним морем та заходять у Севастополь, проте загальний центр Чорноморського флоту зміщується до Новоросійська, що у Краснодарському краї.
Де на карті розташований Новоросійськ
Друга ж причина втечі окупантів з півострова – атаки ЗСУ по логістичних центрах і транспортних вузлах на окупованих територіях півдня України. У Путіна удари викликають "підвищену тривогу щодо безпеки".
Нагадаємо, напередодні "бавовна" завітала і в Джанкой, де окупанти зберігають паливо і амуніцію. Саме з Джанкою зброю росіяни везуть до трьох інших великих окупованих міст – Севастополя, Армянська і Мелітополя.
Що відбувається в окупованому Криму: останні новини
- Партизани з руху "Атеш" знайшли у Криму одну з систем ППО Росії та опублікували її координати у мережі. Згідно з їхніми заявами, система протиповітряної оборони розташована на сході Сімферополя.
- Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС торкнуться і тимчасово окупованого Криму. Там через падіння рівня води у водосховищі може припинитися подача питної води.
- Деокупація Криму ЗСУ – це лише питання часу. А ось тікати росіянам з Криму не буде куди. Військовий експерт прогнозує, що під час звільнення півострова ЗСУ вдарять по Кримському мосту.