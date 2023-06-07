Наталя Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня, повідомила, що Чорноморський флот починає перекидати центри матеріально-технічного забезпечення в Росію. З окупованого Криму війська окупантів відправляються зокрема і до Краснодарського краю.

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Чому російський флот тікає з Криму

У ISW пояснили, що у Росії є дві причини перебазовувати Чорноморський флот на континент. І перша з них – постійні проблеми з логістикою, які переслідують окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, російські військові вже відчули і нестачу боєприпасів.

Відтак окремі кораблі ще курсують Чорним морем та заходять у Севастополь, проте загальний центр Чорноморського флоту зміщується до Новоросійська, що у Краснодарському краї.

Де на карті розташований Новоросійськ

Друга ж причина втечі окупантів з півострова – атаки ЗСУ по логістичних центрах і транспортних вузлах на окупованих територіях півдня України. У Путіна удари викликають "підвищену тривогу щодо безпеки".

Нагадаємо, напередодні "бавовна" завітала і в Джанкой, де окупанти зберігають паливо і амуніцію. Саме з Джанкою зброю росіяни везуть до трьох інших великих окупованих міст – Севастополя, Армянська і Мелітополя.

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