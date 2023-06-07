Активісти на тимчасово окупованих територіях не перестають слідкувати за переміщенням росіян. Відстежують також і роботу ППО.

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Поблизу Сімферополя знайшли систему ППО

У мережі рух "Атеш" повідомив про розміщення російської системи протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму. Партизани також опублікували карту, на якій відмітили геолокацію. Згідно з їхніми заявами, ППО розташована на сході міста Сімферополь.

Наші агенти виявили розташування ППО на сході Сімферополя. Координати: 44.953509, 34.199211,

– мовиться у повідомленні.

Партизани руху також підкреслили, що агенти на окупованих територіях постійно моніторять ситуацію й діляться отриманою інформацією з потрібними людьми.



Координати ППО росіян відмітили на карті / скриншот з карти руху "Атеш"

Систему ППО в Криму показали у мережі: дивіться відео

До слова, нещодавно росіяни збили на Сході Кримського півострова дрон. Російська пропаганда, традиційно, почала істерити про "атаку українських безпілотників". У мережі навіть опублікували кадри, як доказ. Щоправда, пропагандисти не врахували, що дрон іранського виробництва, тобто збили вони власний БпЛА.

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