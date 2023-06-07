У вівторок, 6 червня, окупаційна влада Криму повідомила про ліквідацію "українського" літального апарату. Однак згодом стало зрозуміло, що росіяни знешкодили дрон, який самі ж запустили. Про це інформує 24 Канал з посиланням на окупантів та портал "Мілітарний".

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Не розуміють, що натворили

На диво, так званий голова окупаційної влади Криму Сєргєй Аксьонов навіть не став видаляти повідомлення про збиття "українського" дрона. Воно досі висить у його телеграм-каналі.

У східній частині Криму засобами РЕБ заглушено та посаджено ворожий БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає. Прошу дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації,

– йдеться у джерелі.

Очевидно, навіть після доби від моменту цього інциденту росіянам бракує інтелектуальних спроможностей, аби усвідомити, що вони накоїли.



У Криму росіяни збили власний БпЛА Mohajer-6 / Фото з телеграм-каналів



Уламки російського безпілотника Mohajer-6, який виробляють в Ірані / Світлини Clash Report

Варто сказати, що ворог уже неодноразово застосовував дрони Mohajer-6 на війні проти нашої держави. У вересні 2022 року бійці Збройних Сил вперше приземлили один такий безпілотник.

Власне, почали виготовляти такі БпЛА у 2017 році. Призначені дрони для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. Можуть вони переносити до чотирьох боєприпасів.

Зверніть увагу! Також регулярно українські міста та села атакують такі БпЛА іранського виробництва, як Shahed-131, Shahed-136 та інші.

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Додамо наостанок, що станом на 7 червня наші Повітряні сили ліквідували 3 219 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня. Серед них, очевидно, є іранські літальні апарати.