Якщо ж говорити про втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони продовжують вражати. З 24 лютого 2022 року наші захисники та захисниці відправили до пекла 212 030 російських солдатів. Зауважимо, що реальні цифри можуть бути більшими, адже точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
Читайте також Втрати ЗСУ у 7,5 разів менші, – Данілов назвав кількість полеглих у Бахмуті окупантів
Втрати ворога у техніці
Не менше уваги заслуговує той факт, що ворог зазнав чималих втрат у техніці. За даними Генштабу, окупанти не дорахуються тисяч одиниць танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. А ще в них на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Водночас найдорожчою втратою росіян у війні, яку вони розв'язали, залишається крейсер "Москва". Він продовжує лежати на дні Чорного моря разом з екіпажем.
- танків – 3 873;
- бойових броньованих машин – 7 560;
- артилерійських систем – 3 640;
- РСЗВ – 594;
- засобів ППО – 352;
- літаків – 314;
- гелікоптерів – 299;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 219;
- крилатих ракет – 1 171;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 349;
- спеціальної техніки – 492.
Актуальні втрати ворога станом на 7 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Пройдімося детальніше по втратах ворога за минулу добу. На брухт перетворили 13 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійські системи, 4 РСЗВ та 1 засіб ППО.
Крім того, у так званої "другої армії світу" стало на 1 літак, 7 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів і автоцистерн, а також 3 одиниці спеціальної техніки менше.