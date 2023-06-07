Якщо ж говорити про втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони продовжують вражати. З 24 лютого 2022 року наші захисники та захисниці відправили до пекла 212 030 російських солдатів. Зауважимо, що реальні цифри можуть бути більшими, адже точно підрахувати ліквідованих ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Не менше уваги заслуговує той факт, що ворог зазнав чималих втрат у техніці. За даними Генштабу, окупанти не дорахуються тисяч одиниць танків, бойових броньованих машин, а також артилерійських систем. А ще в них на кілька сотень літаків і гелікоптерів менше. Водночас найдорожчою втратою росіян у війні, яку вони розв'язали, залишається крейсер "Москва". Він продовжує лежати на дні Чорного моря разом з екіпажем.

танків – 3 873;

бойових броньованих машин – 7 560;

артилерійських систем – 3 640;

РСЗВ – 594;

засобів ППО – 352;

літаків – 314;

гелікоптерів – 299;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 219;

крилатих ракет – 1 171;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 349;

спеціальної техніки – 492.



Актуальні втрати ворога станом на 7 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Пройдімося детальніше по втратах ворога за минулу добу. На брухт перетворили 13 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійські системи, 4 РСЗВ та 1 засіб ППО.

Крім того, у так званої "другої армії світу" стало на 1 літак, 7 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів і автоцистерн, а також 3 одиниці спеціальної техніки менше.