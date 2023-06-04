Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю італійському виданню. ЗСУ мають захищати міста, адже без українського спротиву Росія б перемогла у війні.

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З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 окупантів. Наші втрати були у 7,5 разів менші. Ми не маємо права здавати наші міста,

– відповів Данілов на запитання, чому ЗСУ утримували Бахмут.

До слова, координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі оцінював втрати Росії під Бахмутом у 100 тисяч вбитими і пораненими.

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