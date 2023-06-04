Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю італійському виданню. ЗСУ мають захищати міста, адже без українського спротиву Росія б перемогла у війні.
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З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 окупантів. Наші втрати були у 7,5 разів менші. Ми не маємо права здавати наші міста,
– відповів Данілов на запитання, чому ЗСУ утримували Бахмут.
До слова, координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі оцінював втрати Росії під Бахмутом у 100 тисяч вбитими і пораненими.
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, у Бахмуті ситуація умовно стабільна. Українські сили контролюють Південно-Західні околиці міста.
- 25 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про початок виведення своїх підрозділів із Бахмута. Мовляв, його вояки під контроль українське місто.
- 3 червня повідомлялося, що у Бахмуті російське командування перекидає сили повітряно-десантних військ на заміну вагнерівцям.