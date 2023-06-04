Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию. ВСУ должны защищать города, ведь без украинского сопротивления Россия победила бы в войне.
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С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 оккупантов. Наши потери были в 7,5 раза меньше. Мы не имеем права сдавать наши города,
– ответил Данилов на вопрос, почему ВСУ удерживали Бахмут.
К слову, координатор по вопросам стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби оценивал потери России под Бахмутом в 100 тысяч убитыми и ранеными.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, в Бахмуте ситуация условно стабильная. Украинские силы контролируют Юго-Западные окраины города.
- 25 мая главарь российского ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута. Мол, его воины под контроль украинского города.
- 3 июня сообщалось, что в Бахмуте российское командование опрокидывает силы воздушно-десантных войск на замену вагнеровцам.