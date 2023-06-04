Весь світ очікує контрнаступу ЗСУ. Прогнозують, що він буде стрімким та завдасть російським окупантам колосальних втрат. Щоб нагадати тимчасово окупованому Криму про наближення контрнаступу, ЗСУ зняли потужне відео. Його поширюють у мережі, інформує 24 Канал.

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Крим побачив звернення воїнів ЗСУ

Російські окупанти волають через те, що "зламали" низку кабельних операторів. Повідомили: триває відключення сигналу.

Воїни ЗСУ нагадали, що попередження про контрнаступ не буде. Плани люблять тишу.

Захисники нагадали Криму про контрнаступ: дивіться відео з мережі

Воїни ЗСУ нагадали Криму, що час повертатися додому: дивіться відео з мережі

"Бавовна" все частіше навідує Крим

Україна неодмінно поверне тимчасово окупований Крим. Разом з українським прапором на півострів повернеться справедливість та безпека для місцевого населення.

У передчутті контрнаступу Крим регулярно навідує "бавовна". У ніч на 4 червня тимчасово окупований Крим почув вибухи. "Бавовна" прилетіла на аеродром у Джанкої.

Паніка російських окупантів лише посилилася. Ворог чудово розуміє, що у нього немає жодних шансів на тимчасово окупованих територіях України.