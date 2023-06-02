Воллес підкреслив, що це пов'язано з тим, що в російської армії закінчується необхідна техніка та озброєння. Крім цього, Україна має потужну військову підтримку з боку союзників.

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Воллес розповів про терміни звільнення Криму Україною

Очільник Міноборони Британії наголосив, що наразі існує реальна можливість того, що ЗСУ зможуть успішно деокупувати Крим впродовж наступних пів року. За його словами, у війні проти України росіяни показали, що не здатні боротися на полі бою.

Якщо вдарити по російських військах не в тому місці (де росіяни не очікують удару – 24 Канал), вони фактично розваляться,

– наголосив Воллес.

Крім цього, він додав, що російська влада може посилати "молодих людей на смерть десятками тисяч", однак Москва не зможе "начаклувати танки й системи озброєнь, які їм потрібні".

Зверніть увагу! Журналісти Washington Post зазначили, що думка Бена Воллеса є доволі оптимістичною. Адже раніше представники американської розвідки припускали, що Україна досягне "скромних успіхів в деокупації своїх територій" у рамках свого контрнаступу.

Що відомо про плани зі звільнення українського Криму