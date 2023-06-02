Уоллес подчеркнул, что это связано с тем, что в российской армии заканчивается необходимая техника и вооружение. Кроме того, Украина имеет мощную военную поддержку со стороны союзников.

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Воллес рассказал о сроках освобождения Крыма по Украине

Глава Минобороны Британии подчеркнул, что сейчас существует реальная возможность того, что ВСУ смогут успешно деоккупировать Крым в течение следующих полугода. По его словам, в войне против Украины россияне показали, что не способны сражаться на поле боя.

Если ударить по российским войскам не в том месте (где россияне не ожидают удара – 24 Канал), они фактически развалятся,

– подчеркнул Воллес.

Кроме этого, он добавил, что российские власти могут посылать "молодых людей насмерть десятками тысяч", однако Москва не сможет "наколдовать танки и системы вооружений, которые им нужны".

Обратите внимание! Журналисты Washington Post отметили, что мнение Бена Уоллеса достаточно оптимистичным. Ведь ранее представители американской разведки предполагали, что Украина добьется "скромных успехов в деоккупации своих территорий" в рамках своего контрнаступления.

Что известно о планах по освобождению украинского Крыма