Соответствующий указ был обнародован на сайте Президента Украины. Его Владимир Зеленский утвердил 18 мая.

Смотрите также От Крыма ничего не осталось, – Зеленский о разрушении россиянами украинского полуострова

Кто вошел в состав Консультативного совета

Согласно решению украинского лидера, в Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя вошли 40 человек. В частности, по должности:

руководитель ОП Андрей Ермак и часть его заместителей,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

постоянная представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым – Тамила Ташева,

министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук,

министр цифровой трансформации Михаил Федров,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр внутренних дел – Игорь Клименко,

министр культуры и информационной политики – Александр Ткаченко,

глава СБУ – Василий Малыш.

Остальные члены совета – по согласию. В частности, среди них глава Меджлиса крымскотатарского народа – Рефат Чубаров.

Читайте также Тайный торговец смертью: как Россия обходит санкции и наращивает военную силу – расследование

Зеленский встретился с представителями Меджлиса

В День памяти жертв геноцида крымских татар, 18 мая, президент встретился с представителями Меджлиса. Зеленский отметил, что Украина продолжает работу по деоккупации полуострова.

Также глава государства подчеркнул: "Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую часть нашего государства".