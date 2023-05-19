Соответствующий указ был обнародован на сайте Президента Украины. Его Владимир Зеленский утвердил 18 мая.
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Кто вошел в состав Консультативного совета
Согласно решению украинского лидера, в Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя вошли 40 человек. В частности, по должности:
- руководитель ОП Андрей Ермак и часть его заместителей,
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- постоянная представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым – Тамила Ташева,
- министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук,
- министр цифровой трансформации Михаил Федров,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- министр внутренних дел – Игорь Клименко,
- министр культуры и информационной политики – Александр Ткаченко,
- глава СБУ – Василий Малыш.
Остальные члены совета – по согласию. В частности, среди них глава Меджлиса крымскотатарского народа – Рефат Чубаров.
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Зеленский встретился с представителями Меджлиса
В День памяти жертв геноцида крымских татар, 18 мая, президент встретился с представителями Меджлиса. Зеленский отметил, что Украина продолжает работу по деоккупации полуострова.
Также глава государства подчеркнул: "Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую часть нашего государства".