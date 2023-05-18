Президент отметил, что Украина продолжает работу по освобождению Крыма от оккупантов и возвращению полуострова в наше государство. Он заверил, что вопрос Крыма остается "в топе глобальной повестки дня".

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Зеленский почтил память жертв геноцида крымских татар

Глава государства подчеркнул, что Украина помню о преступлениях в отношении крымскотатарского народа, совершенного советскими властями 79 лет назад. По его словам, крымские татары лишились родного дома и пытались стереть все, что напоминало о них в Крыму.

Зеленский пообщался с представителями крымских татар / Фото Владимира Зеленского

Президент отметил, что сегодня наша страна испытала возвращение этого зла, изменившее свою символику, но не суть. Глава Украины пообещал, что на этот раз это зло будет уничтожено.

Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни какую-либо другую часть нашего государства,

– подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что без Крыма не будет покоя международным отношениям и праву. Зеленский подчеркнул, что это понимают и иностранные лидеры, поэтому они также делают все, чтобы Крым вернулся в Украину.

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Зеленский также подчеркнул, что Украина бьется ради победы, в частности для того, чтобы "достойно почтить память всех, кого убило зло геноцида". По его мнению, это будет "опорой свободы для всех на нашей земле".

"Мы делаем все, чтобы добавить в нашу общую историю день нашей общей победы, который откроет надежный путь домой для всех наших людей", – сказал президент.

Зеленский выступил с речью о Дне памяти жертв геноцида крымских татар / Видео Офиса Президента

Поэтому с целью подготовки к освобождению полуострова он подписал указ о создании Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и города Севастополя.

Напоследок президент Украины попросил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева подумать над созданием "полноценного мемориала, напоминающего о преступлении, совершенном против крымских татар".

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