К примеру, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли не сомневается в возможности Украины освободить все свои территории. Несмотря на это, он заявил, что удастся этого добиться не в ближайшей перспективе.

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России эту войну не выиграть, – Милли

Все войны рано или поздно заканчиваются. Они завершаются победой одной стороны или другой или доходит до урегулирования путем переговоров. Эту войну в военном плане Россия не может выиграть,

– подчеркнул Милли.

Соответствующее заявление он сделал после заседания Контактной группы по Украине. Топ-генерал добавил, что в рамках военной кампании России не удалось достичь своих стратегических целей. В то же время, Милли убежден, что Украине сделать это военным путем удастся.

"В то же время стратегические цели Украины – освободить всю оккупированную Россией Украину. На оккупированных территориях Украины есть несколько тысяч российских войск. Этого можно достичь военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе", – отметил он.

Марк Милли объяснил, что он имеет в виду. По его словам, "боевые действия будут продолжаться, будет кроваво, будет тяжело". Так что будет момент, в котором каждая из сторон дойдет до урегулирования ситуации либо путем переговоров, либо военным решением.

В то же время Марк Милли отметил, что Украину будут поддерживать до тех пор, пока будут держать боевые действия.

Топ-генерал также прокомментировал передачу Украине истребителей F-16. По его словам, Запад не просто так медлил с решением.

Почему Запад не спешил предоставить F-16 Украине

Марк Милли заметил, что F-16 недостаточно было для того, чтобы защитить небо над Украиной. Прежде всего, это связано с тем, что враг все еще превосходит нас количественно в плане авиации.

Самый быстрый и дешевый способ защитить воздушное пространство – делать это из земли и эффективные наземные системы ПВО. Это наиболее эффективный путь помешать россиянам получить преимущество в воздухе, и именно это мы делали,

– подчеркнул Милли.

В то же время он рассказал, что в будущем F-16 будут играть роль в составе ВВС Украины. Но для того, чтобы построить воздушные силы нашего государства до необходимого объема и мощностей, потребуется значительное количество времени, подчеркнул он.