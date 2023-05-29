Военные учения оккупанты проводили в Крыму 24 мая. Из-за этого движение по мосту перекрыли на несколько часов.

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В разведке Британии объяснили, что во время учений для задымления российские войска использовали дымогенераторы ТДА-3. В учениях, вероятно, участвовала 28 бригада войск ядерной, биологической и химической защиты России.

Но несмотря на то, что армия оккупантов делает большой акцент на маскировке и камуфляже, он не дает российским войскам никакого преимущества на поле боя.

Однако на практике российская маскировка была в целом неэффективной в украинской войне, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины,

– сообщили в британском Министерстве обороны.

Напомним, что уже по меньшей мере дважды оккупантам приходилось перекрывать движение по мосту из-за ракетной опасности – 10 и 6 мая. Военные эксперты убеждены, что уничтожение Крымского моста должно быть приоритетным, прежде всего, по военным причинам. В частности, для того, чтобы российские войска не перекидывали через него вооружение и личный состав.

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