Эта угроза российскому мосту, соединяющему территорию страны-террориста с украинским полуостровом Крым, появилась на сайте "Крымский мост 404". Название четко указывает на то, что это строительство было ошибкой россиян, сообщает 24 Канал.

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Фейерверк ко Дню России?

На сайте изображено фото Крымского моста, сделанное 8 октября 2022 года – когда впервые прогремел взрыв, который существенно повредил мост. Также есть надписи "Курение вредит вашему здоровью" и предупреждение о том, что следует избегать курения в неположенных местах.

Да что интереснее – обратный отсчет. Если верить табло на сайте, то с Крымским мостом что-то должно случиться 12 июня в 23:00 по Киеву. А это не простой день. 12 июня страна-террорист отмечает так называемый "день России". Поэтому вполне вероятно, что россиян ждет невероятный фейерверк в честь "праздника". Однако что случится с Крымским мостом – неизвестно. Нам остается только ждать, верить и поддерживать украинскую армию.

Интересно! Впервые Крымский мост взорвался ранним утром 8 октября – на следующий день после 70-летия кремлевского диктатора Владимира Путина.

Украина может и должна уничтожить мост

Партнеры, предоставляя нам оружие, отмечают, что его нельзя использовать для ударов по территории России, однако Крым, который страна-террорист почему считает своим, по международному праву до сих пор является территорией Украины. Поэтому западное оружие может использоваться для ликвидации Крымского моста.

В частности, речь идет о британских дальнобойных ракетах Storm Shadow. По словам военного эксперта Романа Свитана, 3-4 таких ракет вполне достаточно, чтобы отправить на свалку истории незаконное сооружение под названием Крымский мост. Однако следует отметить, что россияне серьезно охраняют этот мост и выделяют на это колоссальные средства. Хотя охрана его никак не уберегла от событий 8 октября 2022 года.

В то же время, политтехнолог Борис Тизенгаузен объяснил, почему Крымский мост нужно ликвидировать прежде всего. В частности, по военным соображениям. Одной из причин является то, что россияне так не смогут опрокидывать на временно оккупированный полуостров личный состав и вооружение.