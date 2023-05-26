Ця погроза російському мосту, що сполучає територію країни-терориста з українським півостровом Крим, з'явилася на сайті "Кримський міст 404". назва чітко вказує на те, що це будівництво було помилкою росіян, повідомляє 24 Канал.

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Феєрверк до дня Росії?

На сайті зображено фото Кримського мосту, зроблене 8 жовтня 2022 року – коли вперше пролунав вибух, який суттєво пошкодив міст. Також є написи "Куріння шкодить вашому здоров'ю" та попередження про те, що варто уникати куріння в недозволених місцях.

Та що цікавіше – зворотній відлік. Якщо вірити табло на сайті, то з Кримським мостом щось повинно трапитися 12 червня о 23:00 за Києвом. А це не звичайний день. 12 червня країна-терорист відзначає так званий "день Росії". Тому цілком ймовірно, що на росіян чекає неймовірний феєрверк на честь "свята". Однак що саме трапиться з Кримським мостом – невідомо. Нам залишається тільки чекати, вірити і підтримувати українську армію.

Цікаво! Вперше Кримський міст вибухнув рано-вранці 8 жовтня – на наступний день після 70-річчя кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Україна може і повинна знищити міст

Партнери, надаючи нам зброю, наголошують, що її не можна використовувати для ударів по території Росії, однак Крим, який країна-терорист чомусь вважає своїм, за міжнародним правом досі є територією України. Тому західна зброя може бути використана для ліквідації Кримського мосту.

Зокрема, мова йде про британські далекобійні ракети Storm Shadow. За словами військового експерта Романа Світана, 3 – 4 таких ракет цілком достатньо, щоб відправити на звалище історії незаконну споруду під назвою Кримський міст. Однак варто відзначити, що росіяни серйозно охороняють цей міст та виділяють на це колосальні кошти. Хоча охорона ніяк його не вберегла від подій 8 жовтня 2022 року.

Водночас політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив, чому Кримський міст потрібно ліквідувати перш за все. Зокрема, з військових міркувань. Однією з причин є те, що росіяни так не зможуть перекидати на тимчасово окупований півострів особовий склад і озброєння.