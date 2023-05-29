Військові навчання окупанти проводили в Криму 24 травня. Через це рух мостом перекрили на кілька годин.

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Що сталося на Кримському мосту

У розвідці Британії пояснили, що під час навчань для задимлення російські війська використовували димогенератори ТДА-3. В навчаннях, імовірно, брала участь 28-ма бригада військ ядерного, біологічного і хімічного захисту Росії.

Та попри те, що армія окупантів робить великий акцент на маскуванні і камуфляжі, він не дає російським військам жодної переваги на полі бою.

Однак на практиці російське маскування було загалом неефективним в українській війні, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну,

– повідомили у британському Міністерстві оборони.

Нагадаємо, що вже щонайменше двічі окупантам доводилося перекривати рух мостом через ракетну небезпеку – 10 та 6 травня. Військові експерти переконані, що знищення Кримського мосту має бути пріоритетним перш за все з військових причин. Зокрема для того, щоб російські війська не перекидали через нього озброєння та особовий склад.

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