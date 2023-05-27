Окупанти створили інформаційний вакуум для людей. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

До речі В окупованих Криму та на Запоріжжі проблеми з інтернетом й ТБ: що трапилось

Хочуть приховати переміщення техніки

Окупанти вимкнули інтернет та мобільний зв'язок. Зокрема, така ситуація була в Мелітополі. Зазвичай ворог робить це, аби зробити непомітним перекидання техніки. Останніми тижнями у Мелітополі з'явилось ще більше російських військових.

За інформацією місцевих, техніки росіян стало ще більше. Вона вже на рівні з цивільним транспортом. Тому жителі Мелітополя відчувають себе в небезпеці.

Це свідчить про підготовку росіян до оборони в Мелітополі.

Що цьому передувало

Напередодні в окупованому Севастополі, Мелітополі, Пологах та Бердянську місцеві жителі залишились без інтернету. Окупанти розповідали, що все через аварію.

Так, про "аварію" заявив найбільший інтернет-провайдер "Миранда-Медиа", додавши, що інтернет "не працює по всьому Криму".

Однак згодом з'явилась інформація, що інтернету немає також в інших провайдерів. Ввечері пропагандисти написали, що інтернет нібито відновили, а аварію усунули.