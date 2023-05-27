оккупанты создали информационный вакуум для людей. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

Кстати говоря У оккупированных Крыма и в Запорожье проблемы с интернетом и ТВ: что случилось

Хотят скрыть перемещение техники

оккупанты отключили интернет и мобильную связь. Такая ситуация была в Мелитополе. Обычно враг делает это, чтобы сделать незаметным опрокидывание техники. В последние недели в Мелитополе появилось еще больше российских военных.

По информации местных, техники россиян стало еще больше. Она уже наравне с гражданским транспортом. Потому жители Мелитополя чувствуют себя в опасности.

Это свидетельствует о подготовке россиян к обороне в Мелитополе.

Что этому предшествовало

Накануне в оккупированном Севастополе, Мелитополе, Родах и Бердянске местные жители остались без интернета. оккупанты рассказывали, что все из-за аварии.

Так, об "аварии" заявил крупнейший интернет-провайдер "Миранда-Медиа", добавив, что интернет "не работает по всему Крыму".

Однако со временем появилась информация, что интернета нет также у других провайдеров. Вечером пропагандисты написали, что интернет якобы восстановили, а аварию устранили.