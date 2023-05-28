Российские посипаки начинают вывозить свои семьи и ценности подальше от оккупированных территорий. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Оккупанты собираются домой

В последние дни на временно оккупированных территориях Юга Украины все чаще появляется очень мощная "бавовна". Россияне не на шутку напуганы из-за этого.

Им гораздо тревожнее, чем просто "тревожно". Они действительно собирают свои "тревожные чемоданы". Даже во временно оккупированном Бердянске наблюдается сворачивание вещей, документов – предвестники большого движения "за поребрик",

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

В частности, представители оккупационных властей также отправляют свои семьи как можно дальше и пытаются вывозить ценности и документы.

"Учитывая загруженность транспортно-логистических путей – ко многим уже приходит понимание (что будет происходить дальше – 24 Канал)", – отметила Гуменюк.

Как правило, те, кто владеют более или менее объективным пониманием развития ситуации в ближайшие дни, начинают собираться первыми. Уже увидев их движения, подтянутся и более мелкие коллаборанты. А дальше – все те, кто "поехали".

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В Крыму им уже ничего не поможет

На днях в Центре национального сопротивления появилась информация, что в Крыму оккупанты начинают вывозить секретную документацию. Пытаются они и все же выстроить хоть какую-нибудь оборону.

Оборону там выстраивать уже не из чего. Они уже все, что смогли – выстроили и вырыли. Поигрались в песочке, разбрасывали "зубы", большего им не сделать и не создать,

– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

Все, что на сегодня могут сделать россияне – маневрировать силами и средствами, чтобы как-то запутать информацию о 250 военных базах, которые есть в Крыму. Хотя обо всем уже известно украинским спецслужбам.

Впрочем, оккупанты все же пытаются собирать и перемещать потенциальные цели для ВСУ еще глубже. Речь идет об авиации и местах дислокации и хранения оружия.

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