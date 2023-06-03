Росія зазнає масштабних втрат внаслідок дій українських захисників. Про це заявив екскерівник Центрального командування США у 2008 – 2010 роках і колишній директор ЦРУ у 2011 – 2012 роках генерал Девід Петреус.
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Контрнаступ Збройних Сил України буде стрімким
Свою заяву про український контрнаступ Петреус зробив після нещодавньої зустрічі у Києві з президентом Володимиром Зеленським.
Я припускаю, що вони доб'ються загальновійськового ефекту, іншими словами, вони будуть успішно проводити загальновійськові операції,
– зазначив колишній директор ЦРУ.
За його словами, у розпорядженні Сил оборони є достатньо інженерних військ.
"Вони проривають загородження і розміновують мінні поля, протиповітряну оборону, яка захищає їх від російських літаків, потужну броню від протитанкових ракет, засоби радіоелектронної боротьби, що глушать радіомережі росіян, а також артилерію і міномети", – підсумував Петреус.
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ЗСУ готуються до контрнаступу: коротко
- Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк нещодавно повідомив, що наразі триває підготовка до контрнаступу Збройних Сил України. За його словами, це займе не один день. Певну дату назвати неможливо, адже українським воїнам потрібен час.
- Своєю чергою, секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов вважає, що наша країна готова до потужного контрнаступу, аби звільнити свої території від російської окупації. Він додав, що воїни почнуть діяти, коли командири розрахують, що Сили оборони зможуть отримати найкращий результат на цьому етапі війни.
- Водночас командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що час, коли українські військові перейдуть до активних наступальних дій, настане скоро.