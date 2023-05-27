Радник Андрія Єрмака пояснив, що контрнаступ – це складний постійний процес деокупації. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що контрнаступ ЗСУ може початися завтра, післязавтра чи через тиждень.

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Що кажуть про контрнаступ у Зеленського

Це постійний процес деокупації, і певні процеси вже відбуваються, як-от знищення ліній постачання або підрив складів у тилу. Інтенсивність зростає, та це займе досить тривалий період часу,

– пояснив Михайло Подоляк.

Радник глави Офісу Президента спрогнозував, що в міру набрання обертів у наступі, кількість вторгнень у Росії з боку російських повстанських груп буде збільшуватися за прикладом Бєлгородської області.

Залужний заявив, що настав час повертати своє

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поширив ролик з молитвою за визволення України від російських окупантів.

Прийшов час повертати своє,

– заявив Залужний.

Варто зазначити, що у молитві мовиться: "Нехай рука моя буде твердою, щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним, щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справна, щоб вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь, щоб вбивати ворогів".

Перед цим головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба пояснив, що немає контрнаступу, є продовження стратегічної оборонної операції.

Мета в неї незмінна – це повне визволення наших територій. І створення надалі гарантій безпеки, щоб Україна могла жити довго, мирно і щасливо,

– заявив Дзюба.

За його словами, в рамках стратегічної оборонної операції триває маневрова, позиційна, мобільна оборона, активні дії, зустрічні бої тощо. За його словами, це, ймовірно, найбільша форма операції ЗСУ за значенням та масштабом застосування.