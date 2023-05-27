Залужний наголосив, що прийшов час повертати своє. Ролик також має заклик до українців вступати до лав ЗСУ.

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На створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. Але текст тут зовсім інший. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти прапор перемоги.

Нехай рука моя буде твердою, щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним, щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справна, щоб вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь, щоб вбивати ворогів,

– мовиться у молитві.

На відео, яке опублікував Залужний, демонструють роботу важкої військової техніки.

Потужний ролик із молитвою за визволення України: дивіться відео

"Приєднуйся до тих, хто підніме прапор перемоги", – мовиться у відеоролику.

Відомо, що ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та митці.

Ворог готується до нашого контрнаступу

Додамо, що росіяни прогнозують наближення українського контрнаступу. З останніх сил вони намагаються убезпечити себе, стягуючи війська на Південь. Росіяни намагаються знаходити для себе глибші позиції для облаштування місць дислокації. Однак кількість техніки та особового складу є підконтрольною українським силам.

Військовослужбовець ЗСУ та кримський активіст Василь Самойлов також констатував, що ворог активно готується до оборони окупованих територій.