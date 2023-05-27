На думку військового експерта Павла Нарожного, певною мірою контрнаступ вже почався. Бахмутська операція – його частина. Про це він сказав 24 Каналу.
Цікаво Усі готові, лють і бажання закипають, – майор запасу про очікування наступу ЗСУ
ЗСУ виснажують ворога
Контрнаступ можна розділити на підготовчі та наступальні дії. Останніми тижнями вибухають склади палива, боєприпасів, транспортна інфраструктура загарбників – усе це є підготовка.
Можемо згадати, як відбувалася Херсонська операція. Спершу було знищено Антонівський та Дар'ївський міст, по яких йшло все постачання угрупування, яке було у Херсоні,
– зауважив військовий експерт.
А після цього не було якихось величезних піхотних операцій. Наші військові виснажити ворога, а він зробив "жест доброї волі".
"Як буде зараз – передбачити складно. Мабуть, це буде перша операція в історії військової науки з використанням далекобійної високоточної зброї, без використання флоту, майже без використання авіації. Тому більш ніж впевнений, що вже деякою мірою почалося", – сказав Нарожний.
Росіяни у Бахмуті мають два варіанти
ЗСУ все ще тримають певну ділянку у Бахмуті. Крім того, Бахмут росіяни не змогли використати як наступальний плацдарм.
Були версії, що вони заведуть угрупування 50 тисяч і підуть на Слов'янськ, на Костянтинівку чи ще кудись далі. Цього не відбулося,
– наголосив Нарожний.
Наша армія відійшла, зайняла укріплений плацдарм за Бахмутом і тримає там оборону. Ба більше, навіть наступає. Зараз усе російське угрупування в оперативному оточенні – усі підходи контролюються за допомогою артилерії та інших далекобійних засобів. Вагнерівцям та регулярним військам ворога дуже важко у цьому місті.
"Коли їх відріжуть – питання часу. Ми бачимо, що Росія не може чинити спротив на цих околицях. За моєю оцінкою, до двох тижнів росіяни або виведуть свої війська, або потраплять в оточення", – підсумував Нарожний.
У РНБО заявили, що ЗСУ готові
- Україна вже готова до потужного контрнаступу для звільнення з-під окупації наших територій. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, він може розпочатися завтра, післязавтра або через тиждень.
- Сьогодні перед Україною стоїть дуже відповідальне завдання, і права на помилку немає. Данілов акцентував, що українські воїни почнуть наступ, коли командири розрахують, що "ми можемо отримати найкращий результат на цьому етапі війни". У РНБО підкреслили, що наші захисники готові до контрнаступу.
- "Ми завжди готові. Так само як ми були готові захищати свою країну в будь-який момент. І це не питання часу", – підсумував Данілов.