Про це в інтерв'ю заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Конкретної дати не назвав.

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Коли почнеться контрнаступ ЗСУ

Олексій Данілов зауважив, що перед Україною стоїть дуже відповідальне завдання. Права на помилку немає, адже це історична можливість, яку ми не можемо втратити.

Це (початок контрнаступу – 24 Канал) може статися завтра, післязавтра або через тиждень,

– сказав секретар РНБО.

Також додав, що українські воїни почнуть наступ, коли командири розрахують, що "ми можемо отримати найкращий результат на цьому етапі війни".

На запитання журналістів, чи готові ЗСУ, Данілов відповів: "Ми завжди готові. Так само як ми були готові захищати свою країну в будь-який момент. І це не питання часу".

Зазначимо, що посадовець відкинув припущення про те, що контрнаступ уже почався. Зокрема, заявив, що знищення російських центрів управління та ворожої військової техніки було завданням ЗСУ з 24 лютого 2022-го року.

"На цій війні у нас немає вихідних", — підкреслив Данілов.

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У Головнокомандувача дали пояснення щодо контрнаступу

Зауважимо, що головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба в ефірі 24 Каналу зазначив, що операцію Збройних Сил України, яка відбувається зараз, некоректно називати контрнаступом.

"Немає контрнаступу, є продовження стратегічної оборонної операції. Мета в неї незмінна – це повне визволення наших територій. І створення надалі гарантій безпеки, щоб Україна могла жити довго, мирно і щасливо", – наголосив Дзюба.

У межах цієї операції відбувається маневрова, позиційна, мобільна оборона, активні дії наших воїнів, зустрічні бої тощо. Однак, контрнаступальна операція зовсім по-іншому планується, по-іншому визначається необхідний склад сил та засобів, оперативна побудова та характер дій.