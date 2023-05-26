Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ Євген Карась. За його словами, так поведінка росіян вказує на їхнє боягузство.

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Чому росіянам так лячно

Євген Карась повідомив, що наразі ситуація на лінії фронту грає на руку ЗСУ.

"Ми зараз обираємо, де нам "побешкетувати", а росіяни бояться, що українці будуть наступати", – пояснив він.

Росіянам стає зле лише від вигляду українського танку. Такі ситуацію на полі бою ставалися з ними вже неодноразово.

В одній точці, де ми почали бомбити покидьків, вони через поле почали просто тікати, бо подумали, що це підготовка до наступу,

– зазначив український захисник.

Сміливості у російських військових точно не позаздриш.

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Контрнаступ очима росіян

Євген Карась додав, що росіяни мають ознаки психозу. Вони переконані, що їм не вберегтися від "великого НАТівського наступу на ABRAMS з німецькими хрестами".

Російські військові бояться, що ця техніка просто роздушить їх разом із пляшками в руках. Така позиція окупантів дуже тішить українських зазисників.

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