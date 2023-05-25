Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зробив заяву щодо контрнаступу.

Дивіться також ЗСУ просуваються у Бахмуті, – Маляр назвала причину зменшення ворожих штурмів міста

"Дії вже почалися"

Вже кілька днів триває контрнаступ, іде інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися,

– зазначив Подоляк.

Він також наголосив, що українські військові не будуть бити по території Росії, а застосовуватимуть західне озброєння лише для деокупації захоплених територій.

Крім того, Подоляк прокоментував постачання зброї для України. За його словами, зараз українська армія має в арсеналі ракети великої дальності Storm Shadow, танки Leopard та протиракетні системи, "які нам надали Франція та Італія".

"F-16 нарешті дозволять нам закрити повітряний простір. Парадокс: якби ми їх мали рік тому, війна б уже закінчилася", – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр ще понад місяць тому заявляла, що ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії. Зокрема, тоді мовилось про оборону Бахмута.

"Наступ йде на чотирьох основних напрямках з боку ворога: Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський. Там здійснюють активні штурмові дії наші ЗСУ і це теж контрнаступальні дії", – сказала Маляр.