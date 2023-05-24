Крім цього, Маляр наголосила, що українській армії вдається потроху просуватися на Бахмутському напрямку. Ба більше, вони навіть контролюють частину самого міста.

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Ворог припинив штурмувати Бахмут

Ганна Маляр зауважила, що протягом 24 травня окупанти знизили інтенсивність боїв у передмісті Бахмута. Попри це вона зазначила, що такі дії не означають ослаблення російської армії на цьому напрямку.

Ворог намагається посилитись на флангах та робить ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли,

– підкреслила Маляр.

Разом з цим, заступниця розповіла, що українські солдати потроху здійснюють свої контрнаступальні дії та займають передові позиції у самому Бахмуті.

"Наші оборонці контролюють деяку частину району "Літак" у південно-західній частині міста", – запевнила вона.

Наостанок вона додала, що в самому місті-фортеці росіяни проводять ротацію своїх військ, тому кількість штурмів самого Бахмута теж зменшилася.

Яка ситуація у Бахмуті наразі