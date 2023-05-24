Наразі ситуація у Бахмуті динамічна, попри брехливі заяви ворога про "взяття" міста, це не так – ЗСУ продовжують тримати оборону та все ще займають кілька будівель у самому Бахмуті. Про це розповів речник Східного угрупування Сергій Череватий.

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Ба більше, речник нагадав заяву командувача генерала Олександра Сирського, що ЗСУ саме наближаються до тактичного оточення Бахмута. Зауваживши, що саме Сирський володіє найбільш детальними оцінками, знає слабкі місця ворога.

Тактика ворога дуже екстенсивна, він завалює нас тими тактичними групами. Для них це призводить до дуже великих втрат. До того ж саме місто вони фактично зруйнували. Воно їм уже не може слугувати великим опорним пунктом для побудови там ешелонованої оборони,

– зазначив Череватий.

Що означає оточення в Бахмуті

Череватий також наголосив, що саме дії ворога поставили їх у таке положення, у якому вони є зараз. Зруйнувавши. місто, вони буквально позбавили себе опори й оборони.

"Якщо вони будуть оточені з флангів, то будуть постійно накриватися потужним артилерійським вогнем, не матимуть де від нього сховатися і не матимуть можливості підтягувати резерви", – пояснив Череватий.

І наголосив, "якщо збережеться така ж тактична обстановка, яка є в районі Бахмута зараз – це фактично призведе до того, про що сказав командувач", тобто – оточення ворога у Бахмуті.

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