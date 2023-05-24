Пока ситуация в Бахмуте динамичная, несмотря на лживые заявления врага о "взятии" города, это не так – ВСУ продолжают держать оборону и все еще занимают несколько зданий в самом Бахмуте. Об этом рассказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый.

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Более того, представитель напомнил заявление командующего генерала Александра Сырского, что ВСУ как раз приближаются к тактическому окружению Бахмута. Заметив, что именно Сырский владеет наиболее подробными оценками, знает слабые места врага.

Тактика врага очень экстенсивна, он заваливает нас теми тактическими группами. Для них это приводит к очень большим потерям. К тому же город они фактически разрушили. Оно им уже не может служить большим опорным пунктом для построения там эшелонированной обороны.

– отметил Череватый.

Что означает окружение в Бахмуте

Череватый также подчеркнул, что именно действия врага поставили его в такое положение, в котором они сейчас. Разрушив город, они буквально лишили себя опоры и обороны.

"Если они будут окружены с флангов, то будут постоянно накрываться мощным артиллерийским огнем, негде будут от него укрыться и не будут возможности подтягивать резервы", – объяснил Череватый.

И подчеркнул, "если сохранится такая же тактическая обстановка, которая есть в районе Бахмута сейчас – это фактически приведет к тому, о чем сказал командующий", то есть – окружению врага в Бахмуте.

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