Кроме того, Маляр подчеркнула, что украинским военным удается понемногу продвигаться на Бахмутском направлении. Более того, они даже контролируют часть самого города.

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Враг прекратил штурмовать Бахмут

Анна Маляр отметила, что в течение 24 мая оккупанты снизили интенсивность боев в пригороде Бахмута. Несмотря на это, она отметила, что такие действия не означают ослабления российской армии на этом направлении.

Враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы,

– подчеркнула Маляр.

Вместе с этим заместительница рассказала, что украинские солдаты понемногу совершают свои контрнаступательные действия и занимают передовые позиции в самом Бахмуте.

"Наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города", – заверила она.

В заключение она добавила, что в самом городе-крепости россияне проводят ротацию своих войск, поэтому количество штурмов самого Бахмута тоже уменьшилось.

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