Кроме того, Маляр подчеркнула, что украинским военным удается понемногу продвигаться на Бахмутском направлении. Более того, они даже контролируют часть самого города.
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Враг прекратил штурмовать Бахмут
Анна Маляр отметила, что в течение 24 мая оккупанты снизили интенсивность боев в пригороде Бахмута. Несмотря на это, она отметила, что такие действия не означают ослабления российской армии на этом направлении.
Враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы,
– подчеркнула Маляр.
Вместе с этим заместительница рассказала, что украинские солдаты понемногу совершают свои контрнаступательные действия и занимают передовые позиции в самом Бахмуте.
"Наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города", – заверила она.
В заключение она добавила, что в самом городе-крепости россияне проводят ротацию своих войск, поэтому количество штурмов самого Бахмута тоже уменьшилось.
Какая ситуация в Бахмуте сейчас
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 24 мая сообщил, что украинские воины продолжают брать в окружение российских оккупантов на Бахмутском направлении. По его словам, они уверенно продвигаются по флангам города и берут в плен вагнеровцев.
- Также Сырский показал мощное видео из окрестностей Бахмута. На нем наши бойцы штурмуют позиции оккупантов вплотную к их блиндажам.
- Представитель Восточной группировки Сергей Череватый отметил, что Силам обороны удастся взять российских захватчиков в тактическое окружение в Бахмуте, если они и дальше будут продвигаться по флангам города. К тому же он подчеркнул, что ВСУ по-прежнему контролируют часть самого города.
- Череватый также отметил, что Вооруженные Силы пытаются "обескровить" противника, максимально выбить его боевой потенциал, уничтожить как можно больше личного состава и техники.