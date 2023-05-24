Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. Он, в частности, прокомментировал продвижение Сил обороны вокруг Бахмута.

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Какие преимущества имеют занятые позиции

Прежде всего, Череватый заявил, что Украина, в отличие от россиян, не придумывает какие-либо легенды о большом наступлении.

Это (продвижение – 24 Канал) проходит в рамках успешной оборонной операции на Бахмутском направлении. Почему она успешна? Потому что мы достигли главных целей,

– сказал спикер.

Он также добавил, что украинские защитники не дали врагу прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить его. И, кроме того, в ходе операции Россия понесла колоссальные потери.

Какой главный подвиг героев Бахмута

Череватый рассказал, что Силы обороны пытаются "обескровить" противника, максимально выбить его боевой потенциал, уничтожить как можно больше личного состава и техники.

По словам спикера, главный подвиг героев Бахмута – это то, что они, по сути, уничтожили "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян. Да и вообще, украинские воины-титаны вымотали всю вражескую группировку очень большой ценой.

Череватый говорит, что потери Украины на порядки меньше, чем у россиян, но они и на порядок более ценны для нас, чем для них.

"Как раз это заявление Пригожина, что с 25 мая он выводит войска – это доказательство поражения и латентной капитуляции", – подчеркнул спикер.